В Украину возвращаются дожди, но от жары не спасут: прогноз погоды до конца недели

Похолодание в Украину придет на следующей неделе, но уже в это воскресенье в некоторых областях спадет температура

Украинцев ждут освежающие дожди

В ближайшие дни в Украине будет адская жара – до конца недели ожидается 35 градусов. Жителям некоторых областей повезет с дождями, они немного остудят зной и где-то столбики термометров опустятся ниже 30 градусов.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 16 июля, синоптики обещают 32-34 градуса по всей Украине. Дожди прогнозируются на западе, востоке, севере, в Киевской и Житомирской областях. В остальных регионах сухо и жара.

В субботу, 17 июля, дожди снова в тех же областях: на западе, севере, востоке и заденут Киев. В восточных и южных областях припечет до +35, в остальных регионах 31-34 градуса.

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В воскресенье, 18 июля, дожди на западе, севере, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В западных областях на несколько градусов жара спадет – там будет 27-29 градусов. В остальных областях 32-35 градусов.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".