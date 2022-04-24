В Украину впервые привезли Благодатный огонь автомобилем

Сейчас уже происходит доставка огня по украинским городам

В Украину доставили Благодатный огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину впервые доставили Благодатный огонь автотранспортом из-за войны. Многие города уже получили его.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает "Украина 24".

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"Сейчас уже происходит доставка Благодатного огня. Часть городов его уже получила, часть сейчас ожидает", – подчеркнул он.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Церемонию опубликовали в Youtube.

Изнесение из святыни огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Известно, что храм вмещает 10 тысяч человек. Обычно желающих посмотреть на Схождение намного больше, поэтому паломники собираются на площади перед Храмом и на соседних улицах.

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