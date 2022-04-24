В Україну вперше привезли Благодатний вогонь автомобілем

Наразі вже відбувається доставка вогню по українських містах

В Україну доставили Благодатний вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну вперше доставили Благодатний вогонь автотранспортом через війну. Більшість міст уже отримали його.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Україна 24".

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"Наразі вже відбувається доставка Благодатного вогню. Частина міст його вже отримала, частина наразі чекає", – наголосив він.

У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь

У суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Церемонію опублікували у Youtube.

Винесення зі святині вогню символізує вихід із Гробу "Світла істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Відомо, що храм вміщує 10 тисяч осіб. Зазвичай бажаючих подивитися на Сходження набагато більше, тому прочани збираються на площі перед Храмом та на сусідніх вулицях.

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