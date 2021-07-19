В Украину вторглось похолодание: синоптик порадовала прогнозом погоды

В некоторых областях все еще будет адская жара, но в большинстве регионов украинцы выдохнут с облегчением – где ждать дождей и спада температуры

Украинцев ждут дожди и похолодание / Фото: Сегодня

В Украину уже пришли грозы и небольшое похолодание, а во вторник температура воздуха спадет еще больше. Дожди ожидаются в большинстве регионов, кроме востока.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко

20 июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится:

в западных областях 22-27 градусов;

в северных областях 25-28 градусов;

центр страны: в Винницкой области 25-27 градусов, в Черкасской – 26-29 градусов, в Кропивницком с районами и в Полтавской области – 27-31, в Днепропетровской области – 29-33;

на юге и востоке 30-35 градусов;

в Киеве 26-27 градусов.

Дожди завтра наиболее вероятны на западе и севере Украины. Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди достигнут Одесской, Николаевской, Херсонской и центральных областей. Могут быть какие-то локальные осадки и в Харьковской области. В Киеве периодически дождь, гроза.

Синоптик предупредила – местами возможны сильные ливни, град и шквалы.

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На Донбассе, в Запорожской области и в Крыму – без осадков.

Диденко добавила, что в среду в столице столбики термометров опустятся до 22-24 градусов.

Отметим, сегодня в Киеве пронесся ураган – сильный ливень затопил некоторые районы города, дороги превратились в реки, машины чуть ли не плавали.

Также сильно затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".