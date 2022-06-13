В Винницкой области произошло смертельное ДТП: есть погибшие

Смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован, произошло вечером 13 июня в Винницкой области.
Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
Сообщается, в воскресенье около 16:50 возле села Кунка Гайсинского района легковой автомобиль Chery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN, следовавшим по маршруту "Запорожье – Прага". В автобусе, который следовал в Чехию, находились 11 пассажиров и два водителя. Удар был такой силы, что для деблокады тел потребовалось привлечь пятерых спасателей и спецтехнику.
В результате столкновения 57-летний водитель, а также двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. К сожалению, он скончался в больнице от полученных травм.
Пассажиры и водители автобуса не пострадали.
ДТП
- 7 июня под Киевом женщина вылетела на встречную полосу и въехала в фуру. В результате окружную дорогу пришлось перекрыть на полдня.
- Вечером 3 мая на дороге "Киев-Чоп" вблизи села Сытное, Дубенского района водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito во время обгона въехал в грузовик Mercedes с цистерной с горючим. В результате ДТП погибли 27 человек.
- В Киеве авто на скорости влетело в защитные блоки, два человека мгновенно погибли (фото, видео)
- В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв.