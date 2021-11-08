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Вакцина не защищает? Почему в реанимации COVID-отделений попадают привитые пациенты

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
8 ноября, 17:26
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Не смотря на то, что большинство вакцинированных переносят коронавирус в легкой форме, в больницах есть пациенты с прививками
В больницы начали попадать вакцинированные пациенты.
В больницы начали попадать вакцинированные пациенты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве подсчитали, что среди тех, кого в последнее время госпитализируют с COVID-19 – более 93% невакцинированых. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

При этом, среди пациентов COVID-отделений есть и вакцинированные граждане. Но, как рассказал нам известный инфекционист, глава Национальной техгруппы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, здесь есть нюансы.

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"Вакцина не защищает от заражения, она снижает риск заболеть, помогает избежать тяжелой формы, осложнений, госпитализации, помогает избежать летального исхода от COVID-19. Вакцины помогают избежать всего этого на 90%. Вакцинированные люди все же могут болеть и быть при этом источником инфекции. Но важно понимать, что даже заболевший вакцинированный человек меньшее количество дней выделяет возбудителя и в меньшем количестве", – говорит Федор Лапий.

Почему вакцинированные пациенты попадают в реанимации?

По его словам, и в Украине, и в других странах сейчас собираются и анализируются данные о госпитализированных вакцинированных гражданах.

"Но, в Украине, к сожалению, есть факты фальшивых записей о вакцинации. Иногда пациенты признаются об этом, находясь в реанимации. То есть, среди 6%-7% якобы вакцинированных есть те, кто уже покаялся и признался, что вакцинированы лишь "на бумаге". Есть такие, кто решил молчать до последнего. Но среди реанимационных пациентов практически нет вакцинированных", – говорит Лапий.

Вакцинация в Украине

За сутки 7 ноября в Украине 85 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

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Ранее мы писали:

  • Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.
  • Одну дозу вакцины получили почти 32% взрослого населения Украины, то есть почти каждый третий, а завершили курс прививок около 22,5%.

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