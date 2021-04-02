Вакцинация и контроль. Кулеба ответил, когда украинцы смогут снова ездить в Европу

Украинская дипломатия пребывает в постоянном диалоге с Европейским Союзом и прилагает все усилия, чтобы сделать путешествия максимально доступными для украинцев даже в условиях коронавирусных ограничений, вводимых странами Европы.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил Kyiv Post.

"Но сейчас главный приоритет – вакцинация, – говорит он. – Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль".

И именно в этом вопросе Украина является особенно уязвимой, ведь по состоянию на 1 апреля у нее было только два человека, полностью вакцинированных от COVID‑19, в то время как массовые кампании иммунизации на Западе продолжались в течение нескольких месяцев. США полностью вакцинировали почти 100 миллионов человек, в то время как Украина ввела лишь около 248 734 вакцины с первого прививки.

Кулеба говорит, что Украина – не исключение, и вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире. Это делает некоторые страны "вакцинными националистами", поскольку они отменяют экспорт прививок, если их население не будет полностью иммунизировано.

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Это огромная проблема, но дипломатия также прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогали Украине получать больше инъекций, говорит Кулеба.

"Друзья делятся вещами даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья, – подчеркнул глава МИДа. – Нам бы очень хотелось увидеть господство "вакцины либеральной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это".

Напомним, редактор Bloomberg Дэвид Фиклинг предположил, что из-за низких темпов иммунизации населениявакцинация от COVID-19 в Украине растянется на 10 лет.

Однако Украина не одна такая – глава европейского подразделения ВОЗ Ганс Клюге выразил недовольство, что темпы вакцинации в Европе остаются непозволительно медленными.

Видео: Сегодня

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