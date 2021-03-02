Вакцинация от COVID-19 в Украине: сколько сделали прививок и где больше всего

Пока в Минздраве только обещают по 5 миллионов прививок в месяц, за первые несколько дней вакцинировали почти пять тысяч украинцев, больше всего – в Донецкой области.
Об этом сообщает Тelegram-канал "Коронавирус-инфо".
Так, за прошедшие сутки прививку получили 1764 человека:
- Донецкая область – 180 прививок;
- Житомирская область – 109;
- Волынская область – 100;
- Полтавская область -100;
- Черниговская область – 100;
- Херсонская область – 90;
- Николаевская область – 80;
- Тернопольская область – 80;
- Черновицкая область – 79;
- Днепропетровская область – 70;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 70;
- Львовская область – 70;
- Киев – 70;
- Запорожская область – 60;
- Одесская область – 60;
- Сумская область – 60;
- Харьковская область – 60;
- Киевская область – 50;
- Винницкая область – 40;
- Хмельницкая область – 40;
- Черкасская область – 40;
- Ивано-Франковская область – 36;
- Закарпатская область – 30;
- Ровенская область – 20.
Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.
А тем временем Степанов уже успел вакцинироватьсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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