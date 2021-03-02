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Вакцинация от COVID-19 в Украине: сколько сделали прививок и где больше всего

2 марта, 09:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Только за последние сутки более полутора тысячи украинцев получили вакцину

Пока в Минздраве только обещают по 5 миллионов прививок в месяц, за первые несколько дней вакцинировали почти пять тысяч украинцев, больше всего – в Донецкой области.

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Об этом сообщает Тelegram-канал "Коронавирус-инфо".

Так, за прошедшие сутки прививку получили 1764 человека:

  • Донецкая область – 180 прививок;
  • Житомирская область – 109;
  • Волынская область – 100;
  • Полтавская область -100;
  • Черниговская область – 100;
  • Херсонская область – 90;
  • Николаевская область – 80;
  • Тернопольская область – 80;
  • Черновицкая область – 79;
  • Днепропетровская область – 70;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 70;
  • Львовская область – 70;
  • Киев – 70;
  • Запорожская область – 60;
  • Одесская область – 60;
  • Сумская область – 60;
  • Харьковская область – 60;
  • Киевская область – 50;
  • Винницкая область – 40;
  • Хмельницкая область – 40;
  • Черкасская область – 40;
  • Ивано-Франковская область – 36;
  • Закарпатская область – 30;
  • Ровенская область – 20.

Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.

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А тем временем Степанов уже успел вакцинироватьсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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