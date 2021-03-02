Вакцинация от COVID-19 в Украине: сколько сделали прививок и где больше всего

Только за последние сутки более полутора тысячи украинцев получили вакцину

Пока в Минздраве только обещают по 5 миллионов прививок в месяц, за первые несколько дней вакцинировали почти пять тысяч украинцев, больше всего – в Донецкой области.

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Об этом сообщает Тelegram-канал "Коронавирус-инфо".

Так, за прошедшие сутки прививку получили 1764 человека:

Донецкая область – 180 прививок;

Житомирская область – 109;

Волынская область – 100;

Полтавская область -100;

Черниговская область – 100;

Херсонская область – 90;

Николаевская область – 80;

Тернопольская область – 80;

Черновицкая область – 79;

Днепропетровская область – 70;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 70;

Львовская область – 70;

Киев – 70;

Запорожская область – 60;

Одесская область – 60;

Сумская область – 60;

Харьковская область – 60;

Киевская область – 50;

Винницкая область – 40;

Хмельницкая область – 40;

Черкасская область – 40;

Ивано-Франковская область – 36;

Закарпатская область – 30;

Ровенская область – 20.

Всего, начиная с 26 февраля, в Украине вакцинировали 4905 человек. Больше всего в Донецкой области – 400.

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А тем временем Степанов уже успел вакцинироватьсяиндийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

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