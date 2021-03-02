Вакцинація від COVID-19 в Україні: скільки зробили щеплень і де найбільше

Поки в Міністерстві охорони здоров'я тільки обіцяють по 5 мільйонів щеплень на місяць, за перші кілька днів вакцинували майже п'ять тисяч українців, найбільше – в Донецькій області.
Про це повідомляє Тelegram-канал "Коронавірус-інфо".
Так, за минулу добу щеплення отримали 1764 особи:
- Донецька область – 180 щеплень;
- Житомирська область – 109;
- Волинська область – 100;
- Полтавська область -100;
- Чернігівська область – 100;
- Херсонська область – 90;
- Миколаївська область – 80;
- Тернопільська область – 80;
- Чернівецька область – 79;
- Дніпропетровська область – 70;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 70;
- Львівська область – 70;
- Київ – 70;
- Запорізька область – 60;
- Одеська область – 60;
- Сумська область – 60;
- Харківська область – 60;
- Київська область – 50;
- Вінницька область – 40;
- Хмельницька область – 40;
- Черкаська область – 40;
- Івано-Франківська область – 36;
- Закарпатська область – 30;
- Рівненська область – 20.
Всього, починаючи з 26 лютого, в Україні вакцинували 4905 людей. Найбільше у Донецькій області – 400.
А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
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