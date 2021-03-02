Вакцинація від COVID-19 в Україні: скільки зробили щеплень і де найбільше

Тільки за останню добу понад півтори тисячі українців отримали вакцину

Поки в Міністерстві охорони здоров'я тільки обіцяють по 5 мільйонів щеплень на місяць, за перші кілька днів вакцинували майже п'ять тисяч українців, найбільше – в Донецькій області.

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Про це повідомляє Тelegram-канал "Коронавірус-інфо".

Так, за минулу добу щеплення отримали 1764 особи:

Донецька область – 180 щеплень;

Житомирська область – 109;

Волинська область – 100;

Полтавська область -100;

Чернігівська область – 100;

Херсонська область – 90;

Миколаївська область – 80;

Тернопільська область – 80;

Чернівецька область – 79;

Дніпропетровська область – 70;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 70;

Львівська область – 70;

Київ – 70;

Запорізька область – 60;

Одеська область – 60;

Сумська область – 60;

Харківська область – 60;

Київська область – 50;

Вінницька область – 40;

Хмельницька область – 40;

Черкаська область – 40;

Івано-Франківська область – 36;

Закарпатська область – 30;

Рівненська область – 20.

Всього, починаючи з 26 лютого, в Україні вакцинували 4905 людей. Найбільше у Донецькій області – 400.

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А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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