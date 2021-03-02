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Вакцинація від COVID-19 в Україні: скільки зробили щеплень і де найбільше

2 березня, 09:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тільки за останню добу понад півтори тисячі українців отримали вакцину

Поки в Міністерстві охорони здоров'я тільки обіцяють по 5 мільйонів щеплень на місяць, за перші кілька днів вакцинували майже п'ять тисяч українців, найбільше – в Донецькій області.

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Про це повідомляє Тelegram-канал "Коронавірус-інфо".

Так, за минулу добу щеплення отримали 1764 особи:

  • Донецька область – 180 щеплень;
  • Житомирська область – 109;
  • Волинська область – 100;
  • Полтавська область -100;
  • Чернігівська область – 100;
  • Херсонська область – 90;
  • Миколаївська область – 80;
  • Тернопільська область – 80;
  • Чернівецька область – 79;
  • Дніпропетровська область – 70;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 70;
  • Львівська область – 70;
  • Київ – 70;
  • Запорізька область – 60;
  • Одеська область – 60;
  • Сумська область – 60;
  • Харківська область – 60;
  • Київська область – 50;
  • Вінницька область – 40;
  • Хмельницька область – 40;
  • Черкаська область – 40;
  • Івано-Франківська область – 36;
  • Закарпатська область – 30;
  • Рівненська область – 20.

Всього, починаючи з 26 лютого, в Україні вакцинували 4905 людей. Найбільше у Донецькій області – 400.

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А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Джерело: Сьогодні

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