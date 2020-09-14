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Врачи рассказали, когда Балух может пойти на поправку

14 сентября, 10:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пациент всем обеспечен

Состояние крымского активиста Владимира Балуха, который был избит в Гидропарке, остается стабильно тяжелым. Об этом со ссылкой на лечащих врачей сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

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"От лечащих врачей Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - написала она.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщения от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин, у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

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В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой".

Как сообщалось, Балух находится в тяжелом состоянии и даже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Активиста уже осмотрели известные нейрохирурги.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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активист Ирина Геращенко Балух нападение

Источник: Сегодня

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