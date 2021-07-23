Венедиктова подписала подозрение замглавы Харьковского облсовета: что он натворил

Венедиктов взялась за харьковского топ-чиновника. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение задержанному на взятке замглавы Харьковского областного совета.

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Об этом она сообщила в Facebook.

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату", – написала она.

По ее словам, уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года. Следователи установили, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы (1,05 млн грн) были фактически им переданы.

"Хочу поблагодарить наших партнеров из НАБУ и коллегам из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию. Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот – внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение", – написала Венедиктова.

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Как сообщи новости "Сегодня", накануне под Запорожьем прокурор попался на крупной взятке. Он вымогал у частного предпринимателя, занимавшегося строительством жилья, 25 тысяч долларов.