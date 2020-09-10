Вернут ли в Украине жесткий карантин: Степанов дал ответ

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что введение жесткого карантина в Украине не планируется. Но при этом назвал условие, при котором это возможно. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Мы не планируем возвращать (жесткий карантин. – Ред.), Министерство здравоохранения не планирует возвращать, рекомендовать полный локдаун всей страны. Мы считаем, что та модель, которая у нас сейчас работает в условиях адаптивного карантина, в зависимости от уровня заболеваемости, заполненности мест – двух базовых принципов, которые всем понятны, (она работает)", – сказал он.

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На уточнение, что заболеваемость в стране растет, министр объяснил, что вспышки могут быть в одних регионах, например, в Ивано-Франковской области, в Харьковской, но количество новых случаев не растет в других областях: "Зачем там вводить полный локдаун?".

Степанов также назвал условия, при которых может быть введен жесткий карантин на национальном уровне.

"Если по всей стране, во всех наших городах, по всем районам такой апокалиптический сценарий – одновременно за 14 дней количество заболевших людей будет превышать показатели, и заполненность коек будет больше 75%, – мы говорим – "да" (будет введен жесткий карантин по всей стране. – Ред.)", – объяснил глава Минздрава.

Как известно, карантин в Украине был продлен до 31 октября и будет действовать в той же форме, что и сейчас. А на днях в Минздраве сообщили, что в случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Читайте подробней о новом карантине и как будут учиться в школах в новых условиях.

А тем временем президент Владимир Зеленский раскритиковал призывы местных властей отказаться от масок. Он считает, что чиновники таким образом хотят понравиться избирателям перед выборами.

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