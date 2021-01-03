Везде будет плюсовая температура: синоптики дали прогноз на воскресенье

Самая высокая температура будет на юге и западе, а вот на Донбассе похолодает

Сегодня в Украине снова будет тепло, но повезет не всем – во многих областях будет всего пару градусов выше нуля. Зато ни снега, ни дождя, ни морозов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе температурные перепады: в Ивано-Франковской и Ровенской областях 2-4 тепла, на Закарпатье – до +9, в остальных областях региона – 3-5 градусов.

В центральных и северных областях 2-4 тепла, в том числе и в Киеве.

На юге 3-5 градуса, в Одесской области – до +8.

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Холодней всего будет в восточных областях, от 0 до 2 градусов тепла.

Напомним, новогоднюю ночь украинцы встретили без снега, да и с морозом не сложилось. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

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