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Видео дня. Десятки Дедов Морозов устроили веселые танцы в Одессе

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 16:14
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Одесские любители скандинавской ходьбы организовали громкие празднования в парке
На гуляния собрались несколько десятков человек.
На гуляния собрались несколько десятков человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В парке Шевченко в Одессе сегодня царит своя атмосфера. Там собрались десятки Дедов Морозов и устроили веселье.

Об этом сообщают Новости Одессы.

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Гуляния в День святого Николая устроили одесские любители скандинавской ходьбы. Несколько десятков человек, наряженных в костюмы Дедов Морозов, устроили веселые танцы и игры в парке Шевченко.

Как в Одессе готовятся к Новому году

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украсили большую новогоднюю елку.

Ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.

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Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.

Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.

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