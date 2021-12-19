Видео дня. Десятки Дедов Морозов устроили веселые танцы в Одессе

В парке Шевченко в Одессе сегодня царит своя атмосфера. Там собрались десятки Дедов Морозов и устроили веселье.
Об этом сообщают Новости Одессы.
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Гуляния в День святого Николая устроили одесские любители скандинавской ходьбы. Несколько десятков человек, наряженных в костюмы Дедов Морозов, устроили веселые танцы и игры в парке Шевченко.
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В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украсили большую новогоднюю елку.
Ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.
Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.
Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.
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