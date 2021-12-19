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Відео дня. Десятки Дідів Морозів влаштували веселі танці в Одесі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
19 грудня, 16:14
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Одеські любителі скандинавської ходьби організували гучні святкування у парку
На гуляння зібралося кілька десятків людей.
На гуляння зібралося кілька десятків людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку Шевченка в Одесі сьогодні панує своя атмосфера. Там зібралися десятки Дідів Морозів та влаштували веселощі.

Про це повідомляють Новини Одеси.

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Деталі

Гуляння на День святого Миколая влаштували одеські любителі скандинавської ходьби. Декілька десятків людей, вбраних у костюми Дідів Морозів, влаштували веселі танці та ігри у парку Шевченка.

Як в Одесі готуються до Нового року

В Одесі у парку Шевченка почала працювати відкрита ковзанка. Поруч із ним також прикрасили велику новорічну ялинку.

Щодня з 10 до 23 години всі бажаючі можуть покататися на ковзанах і помилуватися ялинкою. У темний час лід підсвічують прожекторами, а ялинка світитиметься сама.

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Також у парку можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики.

Ялинка, яку вбрали у п'ятницю, 3 грудня, цілком зможе принести багато радості оточуючим.

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