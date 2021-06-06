Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельник

В Украине прогнозируют ливни, которые на несколько градусов снизят температуру воздуха, однако холодно не будет

В понедельник, 7 июня, в Украине пройдут дожди, местами возможны шквалы и грозы.

Реклама

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей дожди будут умеренными, в регионах, где ожидаются грозы, Диденко предупреждает о сильном ветре и даже граде.

Реклама

Температура воздуха в большинстве областей Украины днем в понедельник будет колебаться в пределах +19-24 градуса, на Сумщине и в Приазовье – 17-20 градусов выше нуля.

В Киеве велика вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в столице – +20-22 градуса, в дождь произойдет ее снижение на 2-3 градуса.

В тренде Зеленский на конференции по гибридным угрозам и суд по МН17 в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ

По словам Диденко, следующая неделя будет влажной, однако по-летнему теплой.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в первый день лета Карпаты замело снегом.

Какую погоду на все лето прогнозируют украинские метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".