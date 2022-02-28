Воевал в Афганистане и Чечне: ВСУ ликвидировали командира российского СОБРа и более 40 спецназовцев

Погибли два отделения СОБРа

Полковник Константин Огий погиб в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время вторжения армии России в Украину погиб командир отряда СОБР (специальный отряд быстрого реагирования/ – Ред.) в Кемеровской области, полковник Константин Огий, воевавший ранее в Афганистане и Чечне. Об этом сообщают российские СМИ в понедельник, 28 февраля.

Отмечается, что отряд российских спецпоразделений СОБР и ОМОН двигался в Украину со стороны Беларуси. Вероятно, спецназовцы участвовали в боях за Гостомель.

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"Попали в засаду. Колонну **** (расстреляли). Пацаны – Красноярск и Новокузнецк", – рассказал собеседник издания.

Позывным Огия был "Абат". Также среди погибших источник назвал фамилии Мурзин и Шлегель.

"Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев", – отметил источник издания, добавив, что в Кузбассе ожидают самолет с погибшими.

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Официальных комментариев от Росгвардии, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и от Минобороны РФ по данной ситуации не поступало. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области на звонки журналистов не отвечают.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные уничтожилиподразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Командир Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

Также мы информировали, что украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.