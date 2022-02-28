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Воював в Афганістані та Чечні: ЗСУ ліквідували командира російського СОБРу та понад 40 спецназівців

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 14:22
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Загинули два відділення СОБРу
Полковник Костянтин Огій загинув в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Полковник Костянтин Огій загинув в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час вторгнення армії Росії в Україну загинув командир загону СОБР (спеціальний загін швидкого реагування. – Ред.) у Кемеровській області полковник Костянтин Огій, який воював раніше в Афганістані та Чечні. Про це повідомляють російські ЗМІ у понеділок, 28 лютого.

Наголошується, що загін російських спецпідрозділів СОБР та ОМОН рухався в Україну з боку Білорусі. Мабуть, спецназівці брали участь у боях за Гостомель.

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"Потрапили до засідки. Колону **** (розстріляли). Пацани – Красноярськ та Новокузнецьк", – розповів співрозмовник видання.

Позивним Огія був "Абат". Також серед загиблих джерело назвало прізвища Мурзін та Шлегель.

"Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо скільки наших омонівців" , – відзначило джерело видання, додавши, що у Кузбасі очікують літак із загиблими.

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Офіційних коментарів від Росгвардії, якій підпорядковуються ОМОН та СОБР, і від Міноборони РФ щодо цієї ситуації не надходило. У пресслужбі управління Росгвардії Кемеровської області на дзвінки журналістів не відповідають.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Командир Магомед Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

Також ми інформували, що українські розвідники перехопили розмови бойовиків, т.зв. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.

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