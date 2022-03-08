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Под обстрелами: волонтеры из Варшавы возят помощь в самые опасные точки Украины (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 марта, 14:25
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Весь мир объединился, чтобы помочь Украине
Волонтеры возят гуманитарку из Польши. Фото: коллаж "Сегодня"
Волонтеры возят гуманитарку из Польши. Фото: коллаж "Сегодня"

Волонтеры, среди которых много украинцев, своим личным транспортом перенаправляют гуманитарную помощь из Варшавы в Киев. Груз пытаются развести как можно дальше, чтобы помощь смогли получить люди в горячих точках – Чернигов, Харьков и Сумы. Ситуация сложная, но волонтеры делают все, что в их силах и больше.

"Сегодня" пообщались с координатором филиала волонтерской организации "Варта Разом" в Варшаве Ириной.

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"Есть поставки сейчас с европейской стороны, а именно из Германии. Вчера к нам пришла с Красного креста фура, даже две фуры из Италии. Так приехал Красный крест с конвоем. Они молодцы, очень организованно все сделали. Привезли нам сюда, передали в руки, под нашу ответственность. Мы будем это дальше перенаправлять в Киев", – сказала она.

Склад гуманитарной помощи в Варшаве. Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"
Склад гуманитарной помощи в Варшаве. Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

По словам волонтера, люди в первую очередь нуждаются в медицинской помощи.

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"У меня есть контакты людей и постоянно обновленный список, чего именно не хватает, именно в этот момент, на сегодняшний день. Мне каждый день высылают списки из больниц, из районных больниц, из детских домов и тому подобное", – сказала Ирина.

Кроме медикаментов, отправляют еду, средства личной гигиены, вещи первой помощи, одежду для женщин и детей, гигиену для детей.

Склад гуманитарной помощи в Варшаве. Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"
Склад гуманитарной помощи в Варшаве. Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

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По словам координатора, в Чернигов практически невозможно сейчас доехать, там везде стоят блокпосты, а в Киеве уже пустеют полки магазинов.

"В Киеве, Чернигове и других городах, которые сейчас под обстрелами, не хватает просто горючего, они не могут даже доехать до какой-то точки, чтобы забрать эту гуманитарную помощь", – сказала Ирина.

Кроме того, гуманитарную помощь с Польши волонтеры передают и в территориальную оборону. Также помогают врачам, которые в подвалах продолжают делать операции под обстрелами.

Волонтер Ирина также рассказала, что на днях российские оккупанты расстреляли машину военных на пути с Киева до Ирпеня, которые везли гуманитарку. Они не смогли доехать до точки назначения.

"Мы очень гордимся этими людьми, они герои Украины. Я понимаю, что это их выбор, наш выбор. Выбор каждого. Просто мы должны держаться, работать вместе", – сказала она.

Также мы пообщались с Татьяной, которая самостоятельно возит гуманитарную помощь с Варшавы в Киев.

"Мы делаем только адресную доставку, никакие склады. Мы сами сделали склад, договорились с ВДНХ, потому что мы там все работали когда-то. И делаем только адресную доставку тем, кто нуждается, даже по квартирам", – сказала волонтер.

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