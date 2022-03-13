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Война не закончится уже завтра — Шмыгаль

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 00:51
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Премьер-министр Украины рассказал, что сейчас внимание правительства сосредоточено на ряде направлений, которые критически важны для нашей страны.
Шмыгаль записал очередное видеообращение/Фото: Правительственный портал, коллаж: "Сегодня"
Шмыгаль записал очередное видеообращение/Фото: Правительственный портал, коллаж: "Сегодня"

В Украине прошел 17 день войны, которую развязала Российская Федерация. Основное внимание правительства сосредоточено на ряде направлений, которые критически важны для нашей страны.

Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Подробности

12 марта должны были открыться 14 "зеленых коридоров". К сожалению, не все из них заработали, как и в прошлые дни. Причина известна — агрессивный и коварный враг, постоянно атакующий эвакуационный транспорт, не пропускающий гуманитарные конвои, дезинформирующий о ситуации. Десятки тысяч людей эвакуированы на безопасные территории, однако еще больше ожидают помощи.

В правительстве продолжает работать Гуманитарный штаб. Со 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс. тонн гуманитарной помощи. Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" работают как логистический штаб. И по их данным, уже треть полученной помощи развезена по регионам и распределена в соответствии с потребностями каждого региона.

Правительство приняло решение об увеличении средств Резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Денежные средства в Резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время.

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"Такое решение уже позволило оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 млрд грн было направлено на питание ВСУ. Также постоянно сотрудничаем с нашими партнерами по всему миру. Спасибо за постоянную военную помощь. По понятным причинам не буду конкретизировать, чем именно нам помогают. Но могу сказать: каждый день наша армия становится технически сильнее", — отметил Шмыгаль.

Правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

"В настоящее время балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно", — сказал премьер-министр.

12 марта утвердили решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", — подчеркнул Шмыгаль.

Что касается энергетической безопасности, то Шмыгаль отметил, что в настоящее время функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции, ТЭЦ. Есть договоренности с Польшей на поставку дополнительных партий угля по железной дороге. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене. Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд. кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия.

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Для улучшения обеспечения автомобильным топливом 11 марта правительство предоставило для принятия Верховной Радой Украины законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматривается предложение понижения НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти. Кроме того, ведутся переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля.

Еще одно важное направление работы — это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд. грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце. Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии. Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуированных через денежные переводы.

Для работников и физических лиц предпринимателей в "Дії" заработала обновленная программа "єПідтримка".

"В рамках этой программы каждый рабочий или предприниматель, у которого война забрала работу, может получить 6,5 тыс. грн. Заявку на получение такой помощи подали уже 2 млн украинцев. И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся", — сказал Шмыгаль.

"Россия заплатит"

В Украине запустили проект "Россия заплатит", где будут собирать данные о вреде, нанесенном российской армией гражданам и государству. Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.

"Эти данные нужны украинскому правительству для оценки убытков, которые понесло государство и граждане Украины в результате российской агрессии, и формирование исков к России в международных судах о возмещении этих убытков", — говорится на официальном сайте проекта.

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