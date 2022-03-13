Війна не закінчиться вже завтра — Шмигаль

Прем'єр міністр України розповів, що нині увага уряду зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни

Шмигаль записав чергове відеозвернення/Фото: Урядовий портал, колаж: "Сьогодні"

В Україні минув 17 день війни, яку розв'язала Російська Федерація. Основна увага уряду зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни.

Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Деталі

12 березня мали відкритися 14 "зелених коридорів". На жаль, не всі з них запрацювали, як і в минулі дні. Причина відома — агресивний і підступний ворог, що постійно атакує евакуаційний транспорт, не пропускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію. Десятки тисяч людей евакуйовані на безпечні території, однак ще більше очікують на допомогу.

В уряді продовжує працювати Гуманітарний штаб. З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" наразі працюють як логістичний штаб. І за їхніми даними, вже третина отриманої допомоги розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб кожного регіону.

Уряд прийняв рішення про збільшення коштів Резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Кошти в Резервний фонд перенаправлені з усіх програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час.

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"Таке рішення вже дозоляє оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони. Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також вчора рішенням уряду 3,9 млрд грн було спрямовано на харчування ЗСУ. Також постійно співпрацюємо з нашими партнерами по всьому світу. Дякуємо їм за постійну військову допомогу. Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою", — зазначив Шмигаль.

Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Мова про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.

"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо", — сказав прем'єр-міністр.

12 березня затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", — наголосив Шмигаль.

Щодо енергетичної безпеки, то Шмигаль зазначив, що наразі функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ. Є домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею. Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною. Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. "Укргазвидобування" продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії.

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Для покращення забезпечення автомобільним пальним 11 березня уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроєкт, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядається пропозиція зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати. Крім того, ведуться перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю.

Ще один важливий напрямок роботи — це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця. Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог. Автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії. Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався — через грошові перекази.

Для працівників та фізичних осіб підприємців у "Дії" запрацювала оновлена програма "єПідтримка".

"У межах цієї програми кожен робітник або підприємець, у якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тис. грн. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 млн українців. І в нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує", — сказав Шмигаль.

"Росія заплатить"

В Україні запустили проєкт "Росія заплатить", де збиратимуть дані про шкоду, завдану російською армією громадянам та державі. Це спільна ініціатива KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки.

"Ці дані потрібні українському уряду для оцінки збитків, які зазнала держава та громадяни України внаслідок російської агресії, та формування позовів до Росії у міжнародних судах про відшкодування цих збитків", — йдеться на офіційному сайті проєкту.

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