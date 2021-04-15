Война с Россией. Как страны Запада поддержали Украину

Россия вот уже две недели бряцает оружием на украинской границе. Как сообщил The Insider со ссылкой на аналитиков Conflict Intelligence Team, переброска и сосредоточение российских войск у наших рубежей стали максимальным за последние шесть лет. По информации расследователей, за последние недели к границе перемещались мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части. Как в этой ситуации поддержали Украину страны Запада, читайте в материале сайта "Сегодня".

НАТО: Хватит поддерживать боевиков

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Первыми Украину поддержало НАТО. Североатлантический альянс заявил, что именно Кремль несет ответственность за эскалацию на Донбассе. Позднее, 7 апреля, в НАТО напрямую призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку боевиков.

"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинских территорий", – заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Альянса.

США: России придется заплатить

5 апреля стало известно, что Государственный департамент США потребовал от России объяснений. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс. Он подчеркнул, что Штаты обеспокоены попытками Москвы запугать Киев – независимо от того, происходит это внутри границ украинского государства или на российской территории.

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", – отметил пресс-секретарь Госдепа.

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Позднее, 11 апреля, Нед Прайс подтвердил "поддержку Украины перед лицом российских провокаций", пишет Deutsche Welle.

Энтони Блинкен. Фото: Ting Shen/REUTERS

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC высказался более жестко и определенно. Он заявил, что если Россия продолжит агрессивные действия на Донбассе, то ей придется иметь дело с последствиями.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден. – Ред.) дал понять – за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь.

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По его словам, США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе" и всех их волнует обострение на Донбассе, где наблюдается максимальная с 2014 года концентрация российских войск, и в целом ситуация в Украине.

Германия: Требуем объяснений

Следом объяснений от России по поводу переброски войскна границу с Украиной потребовала Германия. Накануне, 10 апреля, Российская Федерация отказалась участвовать в заседании ОБСЕ, посвященном нагнетанию обстановки на украинской границе.

"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются", – написала Глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter.

Британия: Наша поддержка непоколебима

После Америки и Германии Великобритания выступила против кампании России по дестабилизации Украины. Об этом 11 апреля написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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"Госсекретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно (пойти. – Ред.) на деэскалацию ситуации и соответствовать международным обязательствам, взятым на себя в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", – отметил Рааб после телефонных переговоров со своим американским коллегой.

"Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима", – добавил британский дипломат.

Швеция: Это приведет к большой войне в Восточной Европе

Как заявил 14 апреля экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт, открытое вторжение российской армии в Украину принесет полномасштабную войну на территории Восточной Европы. Он назвал российскую агрессию важнейшим испытанием для США и Европы – на карту поставлена безопасность и стабильность всего континента. По его словами, ответом Запада на агрессию Москвы могут стать крайне жесткие санкции, включая изгнание РФ из международной финансовой системы.

"Если это произойдет, российскую экономику может не спасти даже Китай", — цитирует Washington Post слова Бильдта.

Политик отмечает, что "точно узнать, к чему именно идет дело, не представляется возможным". Вместе с тем он убежден, что "Кремлю должен противостоять единый и мощный дипломатический фронт", поскольку Путин должен осознать, что дальнейшая агрессия против Украины чревата тяжкими последствиями.

Напомним, что Москва, само собой, все отрицает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил рост напряженности в регионе, но переложил ответственность за него на Украину, заявив, что "украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога".

"Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", – сказал спикер.

Что касается обострения конфликта, то Песков в очередной раз повторил, что российские войска "никогда не принимали в нем участия и не принимают". Но при этом в Кремле не хотели бы, чтобы в результате "провокационных действий вооруженных сил Украины" война в регионе "снова воспламенилась".

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