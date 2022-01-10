Возвращение украинцев из Казахстана и страшный пожар в Нью-Йорке — главные новости за ночь

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Из Казахстана прибыл самолет с украинцами на борту
В Украину из Казахстана прилетели 33 гражданина нашей страны, которые пожелали покинуть страну из-за нестабильной ситуации. Следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.
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