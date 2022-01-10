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СЬОГОДНІ Новини України

Повернення українців із Казахстану та страшна пожежа у Нью-Йорку — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 06:00
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33 українці залишили Казахстан через масові протести, а в Нью-Йорку пожежа забрала життя 19 людей
Українці тікають з Казахстану, а в Нью-Йорку обігрівач спровокував смертельну пожежу/Колаж: "Сьогодні"
Українці тікають з Казахстану, а в Нью-Йорку обігрівач спровокував смертельну пожежу/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

З Казахстану прибув літак з українцями на борту

В Україну з Казахстану прилетіли 33 громадянина нашої країни, які побажали покинути країну через нестабільну ситуацію. Наступні рейси заплановані на 13 та 16 січня.

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Літак приземлився 9 січня о 20:50/Колаж: "Сьогодні"
Літак приземлився 9 січня о 20:50/Колаж: "Сьогодні"

З камінням та петардами мігранти штурмують кордон Польщі – є поранені

Мігранти, що залишаються на білорусько-польському кордоні, не залишають спроб прорватися на територію Європейського Союзу. Польські прикордонники зупинили одну з таких атак, внаслідок чого постраждала їхня колега.

На кордоні залишаються десятки мігрантів, які не мають документів на перебування в ЄС/Колаж: "Сьогодні"
На кордоні залишаються десятки мігрантів, які не мають документів на перебування в ЄС/Колаж: "Сьогодні"

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На Сумщині засудили військового за поширення пропаганди в "Однокласниках"

На Сумщині винесли вирок колишньому учаснику війни на Донбасі, якого звинувачували у поширенні пропагандистської листівки у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Тепер військовий має сплатити штраф.

Чоловіка зобов'язали сплатити штраф/Колаж: "Сьогодні"
Чоловіка зобов'язали сплатити штраф/Колаж: "Сьогодні"

У масштабній пожежі в багатоповерхівці у Нью-Йорку загинули 19 людей, серед них — діти

У Нью-Йорку сталася масштабна пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули 19 людей, 9 з них – діти. Ймовірно, пожежа сталася через обігрівач.

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Пожежним вдалося загасити полум'я/Фото: twitter.com/Lloydphoto, колаж: "Сьогодні"
Пожежним вдалося загасити полум'я/Фото: twitter.com/Lloydphoto, колаж: "Сьогодні"

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