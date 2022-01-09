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З Казахстану прибув літак з українцями на борту

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 21:06
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Наступні рейси заплановані 13 та 16 січня
Літак приземлився о 20:50/Колаж: "Сьогодні"
Літак приземлився о 20:50/Колаж: "Сьогодні"

В Україну з Казахстану прилетіли 33 громадянина нашої країни, які виявили бажання покинути країну через нестабільну ситуацію.

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Деталі

Рейсовий літак із Нур-Султана приземлився в аеропорту "Бориспіль" сьогодні о 20:50. З Казахстану повернулися 33 громадянина України.

Вивезення українців з Казахстану

Україна почала вивозити своїх громадян з охопленого протестами та заворушеннями Казахстану. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, наступні рейси з Казахстану в Україну після літака, який прибув 9 січня, заплановані на 13 та 16 січня.

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