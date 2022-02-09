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Врач-иммунолог рассказала, чем опасен коронавирус для детей (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 03:43
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Сегодня в Украине ежедневно фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19

Число заболевших ежедневно растет на десятки тысяч. Сейчас в Украине царят два штамма коронавируса, но вскоре "Омикрон" должен вытеснить "Дельту". Об опасности такого развития событий рассказала детский врач-иммунолог Алла Волоха.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня"

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Опасность "Омикрона"

В Украине первый случай штамма "Омикрон" был зарегистрирован в середине декабря. И уже в ближайшие дни он может стать доминирующим, прогнозируют эпидемиологи.

"Этот штамм "Омикрон" — вирус чрезвычайно заразен, поэтому дети инфицируются гораздо быстрее", — рассказывает детский врач-иммунолог, эпидемиолог Алла Волоха.

Заболеваемость среди детей

Рост заболеваемости среди детей – не случайно.

"Очень многие дети остались неиммунными, потому что они редко болели предыдущими штаммами вируса и они не вакцинированы", — говорит Алла Волоха.

Обычно симптомы "Омикрона" – насморк, чихание, повышение температуры. Иностранные исследователи в этот список добавляют боль в пояснице, усталость, выделение пота ночью. Для маленьких пациентов тяжелое течение заболевания может спровоцировать непредсказуемые последствия.

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"Для маленьких детей эта вирусная инфекция чревата тем, что она может быть осложнена поражением легких. Это действительно возможно развитие пневмонии. Может быть иногда даже поражение и сердца, и нервной системы.", — отметила врач.

По наблюдениям врача, чаще всего дети первых лет жизни инфицируются от родителей. Возможна даже внутриутробная передача вируса. Это особенно опасно на первом триместре беременности.

"Если она переболела в первом триместре, то это может быть действительно очень опасная ситуация, в том плане, что могут формироваться даже иногда пороки развития. Если мать переболела в последний месяц беременности, это может быть передача вируса – ребенок может родиться инфицированным", — говорит Алла Волох.

"Спроси у доктора" — очень важный проект

Важное об актуальном штамме коронавируса Алла Волоха рассказывает во время онлайн-трансляции "Спроси у доктора", организованной Фондом Ринатом Ахметовым.

"Мы используем все возможные возможности донести эту информацию, чрезвычайно важную до людей. Поэтому я вообще очень благодарна такой возможности пообщаться со слушателями", — отметила врач-иммунолог, эпидемиолог Алла Волоха.

На диджитал площадках Фонда Рината Ахметова эфиры "Спроси у врача" посмотрели более 21 миллиона раз. К проекту присоединились десятки ведущих медицинских экспертов.

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"Спроси у доктора — это часть проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Ринат Ахметов выделил около полумиллиарда гривен на борьбу с коронавирусом", — рассказал представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Фонд Рината Ахметова – это крупнейшая частная благотворительная организация Украины, которая за шестнадцать лет помогла выжить восьми миллионам людей.

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