"Врачи в очень тяжелом состоянии": в Одессе опровергли заявления политиков о серьезной "побочке" COVID-вакцины

После старта вакцинации в Украине некоторые политики раскритиковали вакцину AstraZeneca (Covishield), которой сейчас вакцинируют людей, и назвали ее якобы некачественной.

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Среди депутатов начали ходить слухи, что в Одессе половина вакцинированных врачей чувствуют себя "очень плохо", а их коллеги отказываются от прививки.

Как рассказала сайту "Сегодня" пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Вельможко, некоторые политические силы искажают ситуацию и подстрекают этим общество.

По ее словам, у некоторых медработников после вакцинации ухудшилось состояние здоровья, однако о серьезных побочных эффектах не сообщалось.

"Существует понятие поствакцинальная реакция или реакция на введение вакцины. Это может быть повышение температуры, местные реакции в месте введения вакцины, боль, отек или покраснение. Все эти типы реакций описаны в инструкции к вакцине, которую производитель предоставляет вместе с вакциной", – говорит Елена Вельможко.

Пресс-секретарь отметила, что в Одессе все реакции у медработников вкладываются в эту предельную норму, которая описана в инструкции. Каких-то тяжелых последствий: анафилактического шока или других тяжелых осложнений в Одессе пока не зарегистрировано.

"Все реакции мы регистрируем, как требует закон. У тех 20 врачей инфекционной больницы из 40 вакцинированных были как раз такие реакции: повышение температуры, отек или боль в месте укола. Это типичные реакции и для других вакцин, скажем, вакцин от гриппа. Но все реакции считаются нормой и не являются причиной для прекращения вакцинации", – заверяет Вельможко.

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По ее словам, никакие поствакцинальные реакции не идут в сравнении с теми тяжелыми последствиями, которые могут быть у больного COVID-19.

Напомним, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался индийским препаратом Covishield. Министру сделали прививку в Александровской больнице Киева.

Ранее мы писали, что для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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