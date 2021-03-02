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"Лікарі в дуже важкому стані": в Одесі спростували заяви політиків про серйозні "побочки" COVID-вакцини

2 березня, 16:01

Віталій Андронік , Юлія Ляхова

Серед депутатів почали ходити чутки про вакцину AstraZeneca (Covishield)

Після старту вакцинації в Україні деякі політики розкритикували вакцину AstraZeneca (Covishield), якою зараз роблять щеплення людям, і назвали її нібито неякісною.

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Серед депутатів почали ходити чутки, що в Одесі половина вакцинованих лікарів почувають себе "дуже погано", а їхні колеги відмовляються від щеплення.

Як розповіла сайту "Сьогодні" прессекретар департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Вельможко, деякі політичні сили спотворюють ситуацію і підбурюють цим суспільство.

За її словами, у деяких медпрацівників після вакцинації погіршився стан здоров'я, проте про серйозні побічні ефекти не повідомлялося.

"Існує поняття поствакцинальна реакція або реакція на введення вакцини. Це може бути підвищення температури, місцеві реакції у місці введення вакцини, біль, набряк чи почервоніння. Всі ці типи реакцій описані у інструкції до вакцини, яку виробник надає разом з вакциною", – говорить Олена Вельможко.

Прессекретар зазначила, що в Одесі всі реакції у медпрацівників вкладаються в цю граничну норму, яка описана в інструкції. Якихось важких наслідків: анафілактичного шоку або інших важких ускладнень в Одесі поки не зареєстровано.

"Всі реакції ми реєструємо, як вимагає закон. Ті 20 лікарів інфекційної лікарні з 40 вакцинованих мали якраз такі реакції: підвищення температури, набряк чи біль у місці уколу. Це типові реакції і для інших вакцин, скажімо, вакцин від грипу. Але всі реакції вважаються нормою і не є причиною для припинення вакцинації", – запевняє Вельможко.

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За її словами, ніякі поствакцинальні реакції не йдуть в порівняння з тими тяжкими наслідками, які можуть бути у хворого на COVID-19.

Нагадаємо, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався індійським препаратом Covishield. Міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва.

Раніше ми писали, що для популяризації вакцинації від коронавірусуМіністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Одеса депутати вакцинація вакцина коронавірус
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