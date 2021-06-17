Все говорят. Первая победа Украины на Евро и драка в Раде – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В затопленном Крыму за Аксеновым плыли спасатели, а российская ведущая оговорилась – что сегодня обсуждают украинцы

В четверг, 17 июня, украинцы больше всего обсуждали первую победу Украины на Евро-2020, оговорку российской ведущей и драку в Верховной Раде.

Украина обыграла Северную Македонию

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Сборная Украины добыла свою первую победу на Евро-2020. В Бухаресте команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию, сделав заявку на выход в 1/8 финала. Героем поединка стал Андрей Ярмоленко. Украина победила Северную Македонию со счетом 2:1.

Российская ведущая оговорилась в прямом эфире

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал комментарий российской радиостанции "Эхо Москвы" о ситуации на Донбассе. Ведущая Ольга Журавлева оговорилась, когда представляла Гордона. Он сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а "ЛДНР" прекратят свое существование.

"Запомним это обещание... Это журналист Дмитрий Гон...Гордон у нас в эфире", – ответила на это ведущая.

Невестка годами издевалась над свекровью

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В Николаевской областисуд наказал женщину за психологическое насилие над свекровью. Невестка оскорбляла свекровь нецензурными словами и угрожала физическим насилием. Женщину четыре раза привлекали к административной ответственности, но это не помогло. Обвиняемая в суде вину не признала и отказалась давать показания.

Драка в Верховной Раде

В Верховной Раде после выступления депутата от партии "Слуга народа" Никиты Потураева произошла драка. После оскорбительных слов депутата о партии "ОПЗЖ" к нему подошли другие нардепы, и голосование остановили. В столпотворении возле трибуны депутат Илья Кива ударил нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

В затопленном Крыму за Аксеновым плыли спасатели

Подозреваемый в Украине в госизмене Сергей Аксенов, именующий себя "губернатором Крыма", приехал в пострадавший от затопления регион. Аксенов передвигался по затопленным улицам на моторной лодке, оглядываясь по сторонам. В это время за лодкой кролем плыли трое сотрудников МЧС.