Все говорят. Шутка Гордона и британский эсминец в Черном море – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В среду украинцы обсуждали, как РФ просила США не проводить учения в Черном море и заявила, якобы стреляла в британский эсминец

23 июня Россия заявила, что открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море, НБУ отобрал лицензии у шести финансовых компаний, а Дмитрий Гордон рассмешил Сеть шуткой об "очке".

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости среды.

Гордон сравнил возраст российской певицы с "очком"

Журналист Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро решил пошутил о ее возрасте. Когда девушка сказала, что ей 21, Гордон сравнил число с карточной игрой в 21, известной как Blackjack и выпалил: "Очко".

Британский эсминец в Черном море

В России заявили, что британский эсминец Defender нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крыма и РФ якобы открыла предупредительную стрельбу по судну.

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Однако это оказалось враньем – в военном ведомстве Великобритании заявили, что никакой стрельбы не было.

Тищенко задержал вылет самолета из-за "видосика"

Народный депутат Николай Тищенко задержал вылет самолета на Закарпатье, пока записывал видео прямо на взлетно-посадочной полосе.

Кроме того, нардеп приехал к самолету не со всеми пассажирами, а на автомобиле Госпогранслужбы.

НБУ отобрал лицензии у шести компаний

Национальный банк Украины отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности у шести компаний.

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Речь идет о ФК "Анесси", ФК "Стройинвестконсалт-21", КУ "Приват Инвестгруп", ФК "Основафинанс", "Мантор", ФК "Финанс инновация". Они больше не могут заключать новые договоры с клиентами.

Россия просит США отказаться от учений с Украиной

Корабли НАТО в Черном море. Фото: twitter.com/YorukIsik/

Россия призвала США отказаться от участия в украинско-американских учениях Sea Breeze, мотивируя тем, что это создает военное напряжение в регионе. В этих маневрах примут участие около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров.