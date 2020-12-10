Все украинцы могут получить бесплатную вакцину от коронавируса

Препараты должны быть закуплены за счет государства, говорит Максим Степанов

Власти Украины рассматривают вопрос доступа к бесплатной вакцине от коронавируса для всех граждан.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава Минздрава пояснил, что прежде всего нужно вакцинировать людей из групп риска: врачей и тех, кто имеет медицинские и возрастные показания для получения вакцины.

"Эти [пожилые] люди болеют наиболее сложно, у них тяжелый ход болезни и эти люди составляют те цифры, которые мы объявляем. Когда даем данные ежедневно о количестве умерших, то львиную долю умерших составляют люди старшего возраста, поэтому их вакцинировать необходимо в первую очередь", – подчеркнул министр.

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По его словам, людей этой группы в Украине более 20 миллионов.

"Более того – мы рассматриваем вопрос (и это подчеркивал президент), что нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", – подчеркнул Степанов.

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Коснувшись вопроса коммерческой вакцинации, которую будут проводить в частных клиниках или медицинских кабинетах глава Минздрава отметил:

"Мы подтверждаем мировым производителям, что сразу зарегистрируем вакцину, если для этого будут соответствующие предпосылки, они подадут все документы по очень быстрой процедуре, чтобы они могли поставлять (вакцины) в том числе на коммерческий рынок. Но мы с вами понимаем, что в данный момент в очереди стоит больше 7 млрд человек по всему миру, а мощности по [производству] вакцины все-таки ограничены".

Сайт "Сегодня" писал, что Украина попросила у Канады помощь в получении вакцины от коронавируса.

Также напомним, МЗ составило графики вакцинации и разложило категории людей по приоритетам. Прежде всего вакцинировать группы риска: медработников, работников сферы образования, правоохранительных органов, пенсионеров и людей по состоянию здоровья (с сопутствующими заболеваниями).

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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