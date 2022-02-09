Встреча мировых лидеров в Берлине и заявление США о "Северном потоке-2" — главные новости за ночь

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"Мы должны найти решение во избежание войны": в Берлине встретились лидеры Германии, Франции и Польши
В Берлине прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануеля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры предупредили РФ о последствиях, если страна начнет полномасштабную войну против Украины.
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Обязательна ли бустерная доза вакцины? В Минздраве ответили
Министерство здравоохранения Украины пока не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Вакцина укрепляет организм для борьбы с коронавирусом, включая штамм "Омикрон".
"Мы не согласны": в США удивили заявлением о санкциях против "Северного потока-2"
У президента США Джо Байдена не считают необходимым прямо сейчас ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.
Вопиющий случай! В парламенте Словакии надругались над флагом Украины
В парламенте Словакии во время заседания депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду. Из-за этого заседание в парламенте пришлось приостановить.