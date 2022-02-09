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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Встреча мировых лидеров в Берлине и заявление США о "Северном потоке-2" — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 06:00
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В Берлине встретились Шольц, Дуда и Макрон, а в США рассказали о разных стратегиях в отношении санкций против России
В Берлине встретились канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануель Макрон и президент Польши Анджей Дуда, а в США пока не намерены вводить санкции против "Северного потока-2"/Фото: REUTERS/Bertrand Guay, коллаж: "Сегодня"
В Берлине встретились канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануель Макрон и президент Польши Анджей Дуда, а в США пока не намерены вводить санкции против "Северного потока-2"/Фото: REUTERS/Bertrand Guay, коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Мы должны найти решение во избежание войны": в Берлине встретились лидеры Германии, Франции и Польши

В Берлине прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануеля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры предупредили РФ о последствиях, если страна начнет полномасштабную войну против Украины.

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Шольц, Дуда и Макрон обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сегодня"
Шольц, Дуда и Макрон обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сегодня"

Обязательна ли бустерная доза вакцины? В Минздраве ответили

Министерство здравоохранения Украины пока не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Вакцина укрепляет организм для борьбы с коронавирусом, включая штамм "Омикрон".

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что бустерная доза не является обязательной/Фото: коллаж: "Сегодня"
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что бустерная доза не является обязательной/Фото: коллаж: "Сегодня"

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"Мы не согласны": в США удивили заявлением о санкциях против "Северного потока-2"

У президента США Джо Байдена не считают необходимым прямо сейчас ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.

Джен Псаки прокомментировала санкции против "Северного потока-2"/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"
Джен Псаки прокомментировала санкции против "Северного потока-2"/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Вопиющий случай! В парламенте Словакии надругались над флагом Украины

В парламенте Словакии во время заседания депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на флаг Украины воду. Из-за этого заседание в парламенте пришлось приостановить.

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Депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

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