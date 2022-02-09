Обязательна ли бустерная доза вакцины? В Минздраве ответили

Бустерную дозу может получить каждый желающий

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что бустерная доза не является обязательной/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины пока не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Вакцина укрепляет организм для борьбы с коронавирусом, включая штамм "Омикрон".

Об этом в эфире "Суспільного" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По словам Игоря Кузина, вакцинация от COVID является добровольной, за исключением ограниченного перечня профессий.

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", — отметил главный санитарный врач.

В чем смысл бустерной дозы?

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.

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"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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