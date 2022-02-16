Вторжение РФ в Украину и громкое заявление Шольца — главные новости за ночь

Посол РФ в ЕС рассказал, планирует ли Россия войну против Украины, а канцлер Германии заверил Путина, что НАТО не планирует расширятся

Посол РФ в ЕС заявил, что вторжения в Украину не будет, а Шольц сделал громкое заявление по расширению НАТО/Фото: REUTERS/Leah Millis, коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Посол России в ЕС заявил, что вторжение в Украину 16 февраля не будет

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля. Дипломат осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.

Реклама

По словам посла РФ в ЕС, "войны в Европе редко начинаются в среду"/Коллаж: "Сегодня"

Перед Украиной закрыли двери в НАТО — заявление Шольца

Во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в том числе Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.

Шольц сказал фразу, которую так давно ждал Путин/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Реклама

Масштабная хакерская атака на Украину: в Нацполиции открыли уголовное производство

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы. 15 февраля из-за атак не работали приложения банков, а также государственные сайты.

[IMAGE id=2537434; title=15 февраля атаковали украинские сайты и банки/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]

США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО — Псаки

В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО. В Белом доме подчеркнули, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.

Реклама