Вторжение РФ в Украину и громкое заявление Шольца — главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Посол России в ЕС заявил, что вторжение в Украину 16 февраля не будет
Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля. Дипломат осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.
Далее по теме
Перед Украиной закрыли двери в НАТО — заявление Шольца
Во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в том числе Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.
Масштабная хакерская атака на Украину: в Нацполиции открыли уголовное производство
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы. 15 февраля из-за атак не работали приложения банков, а также государственные сайты.
[IMAGE id=2537434; title=15 февраля атаковали украинские сайты и банки/Фото: коллаж: "Сегодня" ; blank]
США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО — Псаки
В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО. В Белом доме подчеркнули, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.