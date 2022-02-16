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Вторгнення РФ в Україну та гучна заява Шольца — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 06:00
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Посол РФ у ЄС розповів, чи Росія планує війну проти України, а канцлер Німеччини запевнив Путіна, що НАТО не планує розширюватися
Посол РФ у ЄС заявив, що вторгнення в Україну не буде, а Шольц зробив гучну заяву щодо розширення НАТО/Фото: REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"
Посол РФ у ЄС заявив, що вторгнення в Україну не буде, а Шольц зробив гучну заяву щодо розширення НАТО/Фото: REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Посол Росії в ЄС заявив, що вторгнення в Україну 16 лютого не буде

Постійний представник Росії у Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація не вторгатиметься на територію України 16 лютого. Дипломат засудив бентежливі висловлювання щодо можливого вторгнення в Україну.

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За словами посла РФ в ЄС, "війни в Європі рідко починаються в середу"/Колаж: "Сьогодні"
За словами посла РФ в ЄС, "війни в Європі рідко починаються в середу"/Колаж: "Сьогодні"

Перед Україною зачинили двері в НАТО — заява Шольца

Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема України. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.

Шольц сказав фразу, на яку так давно чекав Путін/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Шольц сказав фразу, на яку так давно чекав Путін/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

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Масштабна хакерська атака на Україну: у Нацполіції відкрили кримінальне провадження

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські веб-ресурси. 15 лютого через атаки не працювали додатки банків, а також державні сайти.

15 лютого атакували українські сайти та банки/Фото: колаж: "Сьогодні"
15 лютого атакували українські сайти та банки/Фото: колаж: "Сьогодні"

США не будуть тиснути на Україну щодо вступу в НАТО — Псакі

У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиску на Україну та інші країни щодо вступ до НАТО. У Білому домі наголосили, що кожна країна має право на суверенітет і територіальну цілісність.

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Джен Псакі виступила із заявою під час брифінгу в Білому домі/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, колаж: "Сьогодні"
Джен Псакі виступила із заявою під час брифінгу в Білому домі/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, колаж: "Сьогодні"

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