Вторгнення РФ в Україну та гучна заява Шольца — головні новини за ніч

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Посол Росії в ЄС заявив, що вторгнення в Україну 16 лютого не буде
Постійний представник Росії у Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація не вторгатиметься на територію України 16 лютого. Дипломат засудив бентежливі висловлювання щодо можливого вторгнення в Україну.
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Перед Україною зачинили двері в НАТО — заява Шольца
Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема України. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.
Масштабна хакерська атака на Україну: у Нацполіції відкрили кримінальне провадження
Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські веб-ресурси. 15 лютого через атаки не працювали додатки банків, а також державні сайти.
США не будуть тиснути на Україну щодо вступу в НАТО — Псакі
У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиску на Україну та інші країни щодо вступ до НАТО. У Білому домі наголосили, що кожна країна має право на суверенітет і територіальну цілісність.