Масштабна хакерська атака на Україну: у Нацполіції відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці з'ясовують, хто винен у збоях роботи банків та сайтів державних органів

15 лютого атакували українські сайти та банки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські вебресурси.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі

У вівторок, 15 лютого, хакери атакували низку українських банків та державних сайтів, зокрема Міністерства оборони та Збройних сил України. За зверненням одного із державних банків кіберполіція почала перевірку.

Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом DDoS-атаки Головне слідче Управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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Хакерські атаки сьогодні

Через атаку хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків"Приват24" та "Ощад24/7". Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank. Нині додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну".

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