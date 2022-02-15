Масштабная хакерская атака на Украину: в Нацполиции открыли уголовное производство

Правоохранители выясняют, кто виноват в сбоях работы банков и сайтов государственных органов

15 февраля атаковали украинские сайты и банки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Реклама

Подробности

Во вторник, 15 февраля, хакеры атаковали ряд украинских банков и государственных сайтов, в частности, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. По обращению одного из государственных банков, киберполиция начала проверку.

По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

Открыто уголовное производство

По факту DDoS-атаки Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Хакерские атаки сегодня

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений "Приват24" и "Ощад24/7". Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, сайты все еще нет. Также вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользователей "Дії" атака осталась незаметной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

Читайте также