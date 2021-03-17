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Вторжение вертолета в Украину: Россия открестилась от провокации

17 марта, 16:54

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Также пограничники объяснили, почему не стали сбивать россиян

Госпогранслужба Украины получила ответ от российской стороны относительно инцидента с вторжением вертолета РФ в украинское воздушное пространство.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украинские пограничники отмечают, что обычно страна-агрессор отрицает и не признает какие-либо нарушения со свое стороны.

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", – заявили в ГПСУ.

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В то же время корреспонденту "Сегодня" в пограничном ведомстве рассказали, что "участки границы Украины с Россией находятся под усиленной охраной".

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А на вопрос о том, почему не сбили вертолет-нарушитель, пограничники ответили: "Охрана воздушного пространства – это компетенция ВСУ".

Как сообщали новости "Сегодня", Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные разведданные – Россия привела боевиков т.н. "Л/ДНР" в полную боеготовность.

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Россия пограничники вертолет гпсу

Источник: Сегодня

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