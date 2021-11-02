Выбери профессию мечты. В Украине открыли школу карьерного консультанта

Украинцев будут учить проводить консультации по выбору подростками лучшей профессии и готовить к собеседованию в компании

В Украине появится школа карьерного советника / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты", который уже охватил учащихся 7-11 классов всех школ Украины и их родителей, приобщаются учителя школ и учреждений профессионально-технического образования, школьные психологи и все желающие овладеть основами карьерного консультирования.

"Профессия Карьерный консультант (советник) – это новая, но крайне востребованная специальность, которая является профессией будущего. В США, Канаде и странах ЕС карьерные советники пользуются большим спросом как среди подростков, так и среди взрослых людей, ведь в современном мире, в среднем, человек меняет свою профессию несколько раз при жизни", – объясняет исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

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Что это за школа?

Школа Карьерного Консультанта – это официальная программа повышения квалификации, которую вводит Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" Минобразования совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования и компанией "HRyou" при поддержке Советника – уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дар Герасимчук.

Модель обучения – смешанная (blended learning) система, эффективно сочетающая мультимедийные электронные курсы в формате SCORM с практическими тренингами, которые проведет известная украинская карьерная советница, консультирующая подростков из разных стран мира – Анна Разниченко.

Выпускники программы получат 1 кредит ЕКТС (30 учебных часов), а также практические знания и навыки проведения консультаций по выбору подростками лучшей профессии, подготовке к собеседованию в компании.

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"На базе Школы Карьерного Консультанта мы создадим профессиональную сеть для дальнейшей коммуникации между специалистами и привлечения все большего количества учителей и психологов к профориентационной работе, как в учебных заведениях, так и за их пределами", - добавил директор Института модернизации образования Евгений Баженков.

Начать обучение в Школе Карьерного Консультанта можно здесь, пройдя простую и быструю регистрацию. Обучение – бесплатное.