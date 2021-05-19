Выбросившая паспорт украинка попала в "Миротворец": что о ней пишут

Людмила Чмулева уже в базе "Миротворец" Коллаж "Сегодня"
Людмилу Чмулеву, которая с детьми выбросила паспорт Украины и сняла это на видео, внесли в базу "Миротворец".
Информацию о ней уже опубликовали на сайте.
Среди причин, по которым женщина туда попала, написали такие:
- Демонстративное публичное глумление над гражданством Украины.
- Вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию.
- Участник актов гуманитарной агрессии против Украины.
Скриншот с сайта
По данным Миротворца, муж Людмилы – Виталий Чмулев, уроженец Горловки. На сайте прикрепили скриншоты из страницы Виталия, где якобы их маленький сын позирует на танке с флагом так называемой Новороссии.
Коллаж с фото "Миротворца"
Напомним, после распространения видео в СМИ женщина заявила, что запись смонтированная, и пригрозила судом изданию, которое первым ее опубликовало.
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