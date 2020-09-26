Выпрыгивали из падающего Ан-26: подробности спасения курсантов

Во время крушения Ан-26 курсанты смогли выпрыгнуть из самолета, так как он был на низком расстоянии от земли.
Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
"Было уведомление от пилота, о том, что отказал левый мотор. Это с одной стороны, но я знаю точно, что в учениях специально отключают один из моторов. Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – непонятно, будет устанавливать следствие", – сказал Кучер.
Также новости "Сегодня" публиковали видео очевидцев, которые сняли крушение самолета.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.
К слову, кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве.
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