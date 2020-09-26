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Выпрыгивали из падающего Ан-26: подробности спасения курсантов

26 сентября, 00:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Курсанты смогли выпрыгнуть из самолета

Во время крушения Ан-26 курсанты смогли выпрыгнуть из самолета, так как он был на низком расстоянии от земли.

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Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

"Было уведомление от пилота, о том, что отказал левый мотор. Это с одной стороны, но я знаю точно, что в учениях специально отключают один из моторов. Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – непонятно, будет устанавливать следствие", – сказал Кучер.

Также новости "Сегодня" публиковали видео очевидцев, которые сняли крушение самолета.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

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К слову, кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве.

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Харьков крушение авиакатастрофа
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