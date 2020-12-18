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Выздоровевших снова больше, чем новых больных: онлайн-брифинг Минздрава

18 декабря, 09:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За вчерашний день также зафиксирована большая смертность от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 18 декабря в Украине подтвердили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом (944 381 с начала эпидемии). За четверг умерли 260 украинцев (16 256 с начала эпидемии), а выздоровели 12 866 человек (561 222 с начала эпидемии). Отметим, что с 15 декабря каждый день фиксировалось больше выздоровевших, чем новых больных.

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Отметим, что за прошедшую неделю было больше выздоровевших, чем новых больных (такого уже давно не было). Больше можно узнать в наших коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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