Взрыв в Василькове: людей просят срочно закрыть окна

27 февраля ночью оккупантыударили ракетамипо нефтебазе в Василькове Киевской области. Из-за этого есть угроза экологической катастрофы. Людей просят закрыть окна дома.
Об этом говорится в Telegram-канале ВРУ.
Подробности
"Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", — просят людей.
Взрыв в Василькове
В результате ракетного удара оккупантов по Василькову Киевской области начался масштабный пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что это может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.
Далее по теме
"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", — написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Массовые обстрелы
В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары
"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.