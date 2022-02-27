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Вибух у Василькові: людей просять терміново зачинити вікна

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 02:12
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Вітер може рознести шкідливі речовини
Вітер може рознести шкідливі речовини/Фото: колаж: "Сьогодні"
Вітер може рознести шкідливі речовини/Фото: колаж: "Сьогодні"

27 лютого вночі окупанти вдарили ракетами по нафтобазі у Василькові Київської області. Через це є загроза екологічної катастрофи. Людей просять зачинити вікна вдома.

Про це йдеться в Telegram-каналі ВРУ.

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Деталі

"Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Зачиняйте вікна", — просять людей.

Вибух у Василькові

Внаслідок ракетного удару окупантів по Василькову Київської області почалася масштабна пожежа на нафтобазі. У Мережі пишуть, що це може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горітиме довго. Екологічні збитки колосальні!" — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Масові обстріли

У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.

"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.

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