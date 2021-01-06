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За сутки коронавирусом заразились почти семь тысяч украинцев

6 января, 08:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 228 человек

В Украине за последние сутки выявили 6911 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 228 украинцев (всего – 19 357). Вылечить удалось 761 898 инфицированных (14 490 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения "весеннего" локдауна. По его мнению, введение "зимних" ограничений позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения – "чтобы мы всем в состоянии были оказывать медицинскую помощь".

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Также напомним, Украина ожидает дополнительно 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, сколько "ковидных" коек обеспечены кислородом. Общее количество свободных коек с кислородом – 34 987. Всего в медучреждениях с COVID-19 находится 22 802 пациента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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