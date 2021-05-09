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Заболеваемость пошла на спад: сколько украинцев заразились COVID-19 за сутки

9 мая, 08:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всего зараженных обнаружили в восточных областях страны. За все время пандемии от COVID-19 вылечились более миллиона украинцев

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за прошедшие сутки, 8 мая, выявили 5372 новых больных COVID-19. Это на 3338 случаев меньше, чем было в предыдущие сутки. Вылечиться за последние 24 часа удалось 9181 пациенту с коронавирусом. Умерли 193 украинца (вчера – 370).

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

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Коронавирус не отпускает: в Украине стало больше заболевших
Фото Reuters/Gleb Garanich
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За все время эпидемии коронавируса в Украине насчитали 2 млн 119,5 тыс. заразившихся, 1,76 млн выздоровевших и 46 393 летальных случая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии.

Кроме того, Европа готовится отрыть границы – для этого понадобятся ковидные сертификаты, они же паспорта вакцинации. Украина тоже готовится к их введению. Когда и как можно будет получить такой документ, выясняли новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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