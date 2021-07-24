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Закончить войну – это обязанность России, а не Украины: Кент о позиции США по "формуле Штайнмайера"

24 июля 2021 21:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Как заявил Джордж Кент, США полностью поддерживают безопасность Украины в этом процессе

Джордж Кент о позиции США. Фото: коллаж "Сегодня"

Джордж Кент о позиции США. Фото: коллаж "Сегодня"

Является ли "формула Штайнмайера" формулой для решения всех вопросов и кто должен закончить войну – Россия или Украина.

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Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США Джордж Кент в интервью Радио Свобода.

"Я думаю, что когда президент Зеленский встречался с канцлером Меркель, с президентом Макроном и Путиным в Париже в декабре 2019 года, все-таки, насколько я понимаю, канцлер Меркель поддерживала позицию Зеленского", – говорит он.

По его словам, это все-таки три против одного.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну – это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно полностью война России", – объясняет он.

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Три против одного – это Украина, Франция и Германия, которые против России, так считает Кент.

"Так мне кажется. И мы, американцы, США, поддерживаем позиции Украины в этом процессе. И мы поддерживаем роль наших партнеров – Германии и Франции. Мы всегда ищем возможность, как лучше поддержать безопасность Украины и как улучшить ситуацию на Донбассе. Для меня важнее не механизм, а результат", – добавил заместитель помощника госсекретаря США.

Ранее мы писали, что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился за ужином с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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