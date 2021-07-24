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Закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України: Кент про позицію США щодо "формули Штайнмайера"

24 липня 2021 21:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Як заявив Джордж Кент, США повністю підтримують безпеку України в цьому процесі

Джордж Кент про позицію США. Фото: колаж "Сьогодні"

Джордж Кент про позицію США. Фото: колаж "Сьогодні"

Чи є "формула Штайнмайера" формулою для вирішення всіх питань і хто повинен закінчити війну – Росія чи Україна.

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Про це розповів заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлером Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлер Меркель підтримувала позицію Зеленського", – говорить він.

За його словами, це все-таки три проти одного.

"Саме Росія є країною-агресором, вона почала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно повністю війна Росії", – пояснює він.

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На знімку доктор Ольга Голубовська. Фото: колаж "Сьогодні"

Три проти одного – це Україна, Франція та Німеччина, які проти Росії, так вважає Кент.

"Так мені здається. І ми, американці, США, підтримуємо позиції України в цьому процесі. І ми підтримуємо роль наших партнерів – Німеччини і Франції. Ми завжди шукаємо можливість, як краще підтримати безпеку України і як поліпшити ситуацію на Донбасі. Для мене важливіше не механізм, а результат", – додав заступник помічника держсекретаря США.

Раніше ми писали, що вчора увечері президент України Володимир Зеленський в Берліні зустрівся за вечерею з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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