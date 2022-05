Замена Z и V? В Беларуси заметили колонны военной техники с новой символикой (видео)

В Беларуси снова заметили колонны военной техники. Она была обозначена красными квадратами. Большая колонна почти из 60 единиц техники двигалась на пересечении трасс М1 и М10 в направлении Пинска.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Как стало известно, колонная военной техники состояла из 16 бронетранспортеров, 18 грузовиков МАЗ, 12 грузовиков Урал, шести ГАЗ-66, фургона и двух машин ГАИ.

Еще одну колонну, состоящую из бронетранспортеров, заметили в Житковичах.

По словам жителей Житковичей, военные просили не снимать их, потому что "боятся TikTok".

In addition, @Belsat_TV published a column of armored personnel carriers, which was spotted in Zhytkavichy.

