Замена Z и V? В Беларуси заметили колонны военной техники с новой символикой (видео)

По словам жителей Житковичей, военные просили не снимать их, потому что "боятся TikTok"

В Беларуси зафиксировали перемещение военной техники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси снова заметили колонны военной техники. Она была обозначена красными квадратами. Большая колонна почти из 60 единиц техники двигалась на пересечении трасс М1 и М10 в направлении Пинска.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Как стало известно, колонная военной техники состояла из 16 бронетранспортеров, 18 грузовиков МАЗ, 12 грузовиков Урал, шести ГАЗ-66, фургона и двух машин ГАИ.

Еще одну колонну, состоящую из бронетранспортеров, заметили в Житковичах.

"На машинах были красные квадраты. Существует несколько предположений о назначении этих отметок: закрасить бортовой номер; отличать автомобили от российских; таков был приказ Вооруженных сил России", – пишет "Белорусский Гаюн".

По словам жителей Житковичей, военные просили не снимать их, потому что "боятся TikTok".

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In addition, @Belsat_TV published a column of armored personnel carriers, which was spotted in Zhytkavichy.

2/4 pic.twitter.com/MV4TgdMAyp — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 5, 2022

В Беларуси заметили колонны военной техники – ехали в сторону Украины и Литвы

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ. Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".

В 8:30 утра по трассе Р-17 из Бреста в направлении границы с Украиной выехал дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Республики Беларусь.

С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких до 75-200 км.

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В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

Военная техника была замечена в 50 км от украинской границы.

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