Заміна Z та V? У Білорусі помітили колони військової техніки з новою символікою (відео)

За словами жителів Житковичів, військові просили не знімати їх, бо "бояться TikTok"

У Білорусі зафіксували переміщення військової техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі знову помітили колони воєнної техніки. Вона була позначена червоними квадратами. Велика колона майже з 60 одиниць техніки рухалася на перетині трас М1 та М10 у напрямку Пінська.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

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Як стало відомо, колона військової техніки складалася з 16 бронетранспортерів, 18 вантажівок МАЗ, 12 вантажівок Урал, 6 ГАЗ-66, фургона та 2 машин ДАІ.

Ще одну колону, що складається з бронетранспортерів, помітили у Житковичах.

"На машинах були червоні квадрати. Існує кілька припущень про призначення цих позначок: зафарбувати бортовий номер; відрізняти автомобілі від російських; таким був наказ Збройних сил Росії", – пише "Білоруський Гаюн".

За словами жителів Житковичів, військові просили не знімати їх, бо "бояться TikTok".

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In addition, @Belsat_TV публіковано коло armored personnel carriers, яких був spotted in Zhytkavichy.

2/4 pic.twitter.com/MV4TgdMAyp - Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 5, 2022

У Білорусі помітили колони військової техніки – їхали у бік України та Литви

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів. Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі на дальностях від кількох до 75-200 км.

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У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.

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