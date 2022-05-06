Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Заміна Z та V? У Білорусі помітили колони військової техніки з новою символікою (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 11:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами жителів Житковичів, військові просили не знімати їх, бо "бояться TikTok"
У Білорусі зафіксували переміщення військової техніки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Білорусі зафіксували переміщення військової техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі знову помітили колони воєнної техніки. Вона була позначена червоними квадратами. Велика колона майже з 60 одиниць техніки рухалася на перетині трас М1 та М10 у напрямку Пінська.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

Реклама

Як стало відомо, колона військової техніки складалася з 16 бронетранспортерів, 18 вантажівок МАЗ, 12 вантажівок Урал, 6 ГАЗ-66, фургона та 2 машин ДАІ.

Ще одну колону, що складається з бронетранспортерів, помітили у Житковичах.

"На машинах були червоні квадрати. Існує кілька припущень про призначення цих позначок: зафарбувати бортовий номер; відрізняти автомобілі від російських; таким був наказ Збройних сил Росії", – пише "Білоруський Гаюн".

За словами жителів Житковичів, військові просили не знімати їх, бо "бояться TikTok".

Реклама

У Білорусі помітили колони військової техніки – їхали у бік України та Литви

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів. Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі на дальностях від кількох до 75-200 км.

Реклама

У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

Військова техніка була помічена за 50 км від українського кордону.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артилерія 499
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 169
РСЗВ
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1007
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36234.8

Bitcoin Cash (BCH)

273.9

Binance Coin (BNB)

377.2

Ethereum (ETH)

2726.52

Litecoin (LTC)

96.95

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти